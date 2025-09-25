محافظ سوهاج: زيادة إيرادات المحافظة بنسبة 96% عن المستهدف المالي للعام 2024 / 2025

سوهاج..بفضل ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة

زيادة غير مسبوقة في الإيرادات

كشف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في إيرادات المحافظة بنسبة 96.47% عن المستهدف للعام المالي 2024 / 2025، وذلك وفقًا للتقرير الختامي النهائي الصادر عن منظومة الإدارة المالية الحكومية (GFMIS)، للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

نجاح خطة تعظيم الموارد وترشيد الإنفاق

وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح خطة المحافظة في تعظيم موارد الدولة وترشيد أوجه الإنفاق وحوكمة الأداء المالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة غير المستغلة واستيداء حقوق الخزانة العامة.

جهود الوحدات المحلية واستغلال الموارد

وأوضح "سراج" أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المكثفة التي بذلتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، خصوصًا في ملفات:

تحصيل مستحقات الدولة عن الأماكن المؤجرة للغير.

استغلال الأماكن العامة والإشغالات بالشكل الأمثل.

التصرف في الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بالمخازن الحكومية.

البحث عن الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

خلق أوعية موارد جديدة وتحسين الخدمات

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الجهود أسهمت في خلق أوعية موارد جديدة تعزز من قدرة المحافظة على دعم موازنة الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2024 / 2025 شهدت زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

ولفت إلى أن زيادة نسب التحصيل جاءت نتيجة المتابعة المستمرة مع الجهات والإدارات المعنية، إلى جانب تفعيل آليات الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل للأصول بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري على مستوى المحافظة.

استراتيجية مستمرة لتعزيز الموارد الذاتية

واختتم "سراج" بالتأكيد على أن محافظة سوهاج مستمرة في تنفيذ استراتيجية واضحة لتعزيز الموارد الذاتية وتنمية الإيرادات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

