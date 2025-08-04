محافظ سوهاج ورئيس فرع الرقابة الإدارية يكرمان 5 من مديري إدارات المراجعة والحوكمة تقديرًا لجهودهم في مكافحة الفساد

تكريم قيادات إدارات المراجعة والحوكمة من محافظ سوهاج

كرّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء وليد نافع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، اليوم، خمسة من مديري إدارات المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، ومديريات "الزراعة، والطب البيطري، والتموين، والتربية والتعليم"، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال عام 2024 في رصد ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري، ويستعرض الموجز التفاصيل.

حضور الاحتفالية بديوان عام المحافظة

جاء ذلك خلال احتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور المقدم عمار عبد القادر بهيئة الرقابة الإدارية، وعدد من وكلاء الوزارات، ومسئولي إدارات الحوكمة على مستوى المحافظة.

إشادة المحافظ بجهود فرق العمل

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود فرق العمل بإدارات المراجعة والحوكمة، مشيدًا بدورهم الفعّال في دعم منظومة الإصلاح الإداري، ومساهماتهم في كشف أوجه القصور والخلل، وتعزيز الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الحكومية.

تأكيد الرقابة الإدارية على أهمية الدور الرقابي

كما أكد رئيس فرع الرقابة الإدارية بسوهاج على أهمية الدور الرقابي في تعزيز كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على استمرار التعاون مع مختلف الجهات المعنية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومواجهة أية ممارسات فساد.

منح شهادات تقدير ومكافآت مالية

وفي ختام الحفل، قام المحافظ ورئيس فرع الرقابة الإدارية بمنح المكرمين شهادات تقدير ومكافآت مالية، تشجيعًا لهم على ما بذلوه من جهود وعطاء خلال العام.

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