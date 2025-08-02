إصابة 10 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم في سوهاج

تفاصيل الحادث المروع في ميدان الشبان المسلمين بـ سوهاج

شهد ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج حادثًا مأساويًا اليوم، بعد اندلاع حريق ضخم أعقبه انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم المتخصصة في بيع السندوتشات السريعة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بحروق متفرقة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، ويرصد الموجز التفاصيل.

انتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف

فور تلقي اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم إدخالهم إلى قسم الحروق لتلقي العلاج اللازم.

رواية شهود العيان وأسباب الحريق

بحسب التحريات الأولية، فإن الحريق اندلع نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم أثناء وجود مصدر حراري بطيء، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة داخل المكان، وأكدت مصادر مطلعة أن بعض المصابين وصلوا إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، فيما نقل الأهالي عددًا آخر من المصابين بأنفسهم.

سيطرة قوات الإطفاء وتكليفات أمنية

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة. وبدورها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث وظروف وقوعه بدقة، للوقوف على التفاصيل الكاملة.

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