ضمن مبادرة مشروعك.. أكثر من 24 ألف مشروع بسوهاج بقيمة 4.7 مليار جنيه

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم شباب المحافظات وتعزيز التنمية المحلية، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تنفيذ 24 ألفا و778 مشروعًا ضمن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بإجمالي تمويل تجاوز 4 مليارات و771 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية أبريل الماضي.

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فرص عمل وآفاق تنموية واسعة

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات أسهمت بشكل مباشر في توفير 156 ألفًا و325 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة لتشجيع ثقافة العمل الحر، وتحقيق نقلة نوعية في ملف التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

انتشار جغرافي ودعم لا محدود

وأشار "سراج" إلى أن خدمات "مشروعك" متاحة الآن في جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، بما يضمن وصول الدعم لكافة الفئات المستهدفة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات، وتيسير الإجراءات أمامهم، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه المبادرة في تعزيز الاستثمار المحلي وتحقيق التمكين الاقتصادي.

رؤية مستقبلية للنهوض بالمحافظة

وأكد محافظ سوهاج أن البرنامج يمثل أحد محاور رؤية المحافظة للنهوض بالاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز ريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للانخراط في سوق العمل عبر مشروعات صغيرة ومستدامة.

وأضاف أن المحافظة تعمل حاليًا على توسيع نطاق الدعم الفني والتدريب للمستفيدين، إلى جانب تسهيل الحصول على التراخيص والتمويل، بالتعاون مع الجهات الشريكة في التنفيذ.

قصص نجاح ومردود اجتماعي ملموس

ولم تقتصر نتائج "مشروعك" على الأرقام فقط، بل امتدت لتشمل تحسين مستوى المعيشة لآلاف الأسر، حيث أتاح البرنامج فرصًا حقيقية لذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، لتحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية مربحة ،وسجلت العديد من الوحدات المحلية قصص نجاح ملهمة لمواطنين بدأوا بمشروعات بسيطة في مجالات مثل تربية المواشي، التصنيع الغذائي، والورش الحرفية، وتمكنوا من التوسع وزيادة الدخل بشكل ملموس، وهو ما يعزز من استقرار المجتمعات المحلية ويقلل من الهجرة إلى المدن الكبرى.

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