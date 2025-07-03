محافظ سوهاج:إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية خلال أسبوع

حفاظًا على أملاك الدولة وحق الشعب.. حملات مكثفة لإزالة التعديات في سوهاج

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، استمرار حملات الإزالة المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تم إزالة 27 حالة تعدٍ على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، والأجهزة الأمنية، وجهات الولاية المختلفة، ويرصد الموجز التفاصيل.

إزالة تعديات في مركز سوهاج

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات بناء مخالف دون ترخيص بمركز سوهاج، بقرى المزالوة، وبلصفورة، ونجع دهيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات بمركز ساقلتة وأخميم

كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ بمركز ساقلتة "قرية الجلاوية" على مساحة 900 متر، واسترداد أملاك الدولة، وكذلك إزالة حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 50 مترًا بقرية "الديابات" بمركز أخميم.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

إلى جانب ذلك، تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرية "نيدة" على مساحة 3 قراريط و12 سهمًا، كما تم رصد حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة الجوازات بحي غرب سوهاج وإزالتها فورًا.

حملات مركز البلينا

وفي مركز البلينا، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالتي تعدٍ على أراضي زراعية بقرية "بني حميل" و"السمطا" بمساحة 2 قيراط، حيث شملت الأعمال فك شدة خشبية وبناء بالطوب الأبيض والأسمنت.

حملات مركز طما

كما شهد مركز طما إزالة حالتين تعدٍ على أملاك الدولة بقرية "سلامون"، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية "مشطا"، وإزالة فورية لحالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بقرية "الأغانة" بأم دومة، حيث تم ردم حفرة أُعدت لإنشاء مغسلة بدون ترخيص.

حملات مركز جهينة ودار السلام

وفي مركز جهينة، تم رصد وإزالة فورية لحالة بناء مخالف على مساحة قيراط خارج الحيز العمراني بقرية "الطليحات". فيما شهدت قرية "البلابيش بحري" بمركز دار السلام إزالة فورية لمبنى بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 175 مترًا، كما تم تنفيذ حالتي إزالة مماثلة بقرى "الخيام" و"السلام".

حملات مركز طهطا

وفي مركز طهطا، تم تنفيذ حالتين إزالة بمجلس قروي "الصوامعة غرب"، و3 حالات إزالة بنزلة القاضي، وحالة إزالة بشطورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دعوة المواطنين للتصالح

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المتابعة الميدانية اليومية، ورصد أية تعديات وإزالتها في المهد دون تهاون، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع وحدة المتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، حفاظًا على الرقعة الزراعية وموارد الدولة.

جاهزية المراكز التكنولوجية للتسهيلات

ودعا محافظ سوهاج المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، واستصدار التراخيص القانونية، مشيرًا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يسهم في تفادي التعرض لموجات الإزالة، وضمان تطبيق القانون.

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محافظة سوهاج

محافظة سوهاج

محافظة سوهاج