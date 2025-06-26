7808 حالة إزالة في سوهاج ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 للتعديات

في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 7808 حالة تعدٍ على أراضي الدولة وجهات الولاية، إلى جانب التعامل مع تعديات المتغيرات المكانية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 26، والتي استمرت من 10 إلى 26 يونيو الجاري.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

حملات مكثفة وتنسيق ميداني

وأكد المحافظ أن الحملات جرت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية، وأسفرت عن:

إزالة 103 حالات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 8696 مترًا مربعًا.

التعامل مع 7559 حالة تعدٍ ضمن رصد المتغيرات المكانية.

إزالة 146 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 5 أفدنة و10 قراريط.

قرارات حازمة.. وإحالة للنيابة

وشدد المحافظ على المتابعة اليومية الميدانية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما في ذلك الإحالة للنيابة المختصة، لمنع تكرار المخالفات وضمان الردع العام.

كما أشار إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات جديدة والتعامل الفوري معها في المهد، مشددًا على تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون أي تهاون.

حماية الرقعة الزراعية ومصالح المواطنين

وأوضح "سراج" أن هذه الإجراءات تصب في صالح المواطن أولًا وأخيرًا، إذ تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية وأراضي الدولة، والتي تُعد من الموارد الاستراتيجية للمجتمع، ويُستفاد منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

تسهيلات للتصالح وتراخيص البناء

ودعا محافظ سوهاج المواطنين إلى الاستفادة من المراكز التكنولوجية المتوفرة في كافة الوحدات المحلية، والمجهزة بالكامل لتلقي طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، مؤكدًا حرص الدولة على توفير التيسيرات القانونية لتفادي التعرض لموجات الإزالة.

تعزيز جهود التنمية ومواجهة العشوائيات

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات لا تهدف فقط إلى إزالة التعديات، بل تمثل محورًا أساسيًا في خطة الدولة لمواجهة العشوائيات والتعدي على التخطيط العمراني، موضحًا أن تلك الأراضي التي جرى استردادها سيتم تخصيصها لمشروعات تنموية وخدمية تعزز من جودة حياة المواطنين، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومجمعات خدمية وأسواق حضارية، بما يسهم في تنفيذ رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية.

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