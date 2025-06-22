محافظ القليوبية يتفقد مكتبة مصر العامة الجديدة بشبرا الخيمة: صرح ثقافي بتكلفة 83 مليون جنيه

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، جولة ميدانية لتفقد أعمال الإنشاء الجارية في فرع مكتبة مصر العامة الجديد بمدينة شبرا الخيمة، والتي تُعد واحدة من أبرز المشروعات الثقافية التي تُنفذ بالمحافظة هذا العام.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة حقيقية للبنية التحتية الثقافية والتعليمية في القليوبية، موضحًا أن المكتبة تقام على مساحة 1700 متر مربع، وبتكلفة تصل إلى نحو 83 مليون جنيه، وأشار إلى أن المبنى يتضمن مسرحًا وقاعات متعددة الأغراض، ومرافق تعليمية للأطفال، إلى جانب قاعات مخصصة لذوي الهمم والتدريب التكنولوجي والمكتبة الرقمية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

المكتبة الجديدة.. خدمات متعددة وفكر جديد

وأوضح المحافظ أن المكتبة ستضم عددًا من القاعات المتخصصة في تعليم اللغات، وورش عمل موسيقية وفنية، إلى جانب مكتبة مخصصة للأطفال، وأخرى إلكترونية حديثة تتيح الوصول للمحتوى الرقمي بسهولة، وأكد أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، ليبدأ تقديم خدماته لأبناء شبرا الخيمة.

صرح ثقافي جديد

توجيهات رئاسية ودعم مستمر للثقافة

من جهته، أعرب السفير رضا الطايفي عن سعادته بتطور المشروع، مشيدًا بالدعم المحلي الذي تحظى به مكتبات مصر العامة من قبل المحافظة، وأكد أن هذا الفرع الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لترسيخ الثقافة كركيزة لتنمية الإنسان المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

ثالث مكتبة في القليوبية.. والمزيد قادم

أوضح المحافظ أن فرع شبرا الخيمة سيكون الثالث على مستوى القليوبية بعد فرعي مدينة بنها وشبين القناطر، مؤكدًا أن خطة التوسع في المكتبات تستهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين، وربط المكتبات بالجامعات والأنشطة الشبابية، وتعزيز التعاون مع مكتبة الإسكندرية لتبادل الخبرات والمحتوى الثقافي.

دور محوري في تنمية المجتمع المحلي

أشار محافظ القليوبية إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة في شبرا الخيمة لا يهدف فقط لتوفير خدمات ثقافية وتعليمية، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية المجتمعية من خلال تمكين فئات متعددة من السكان، مثل الأطفال، والشباب، وذوي الهمم، عبر أنشطة نوعية وبرامج تدريب مهني ومعرفي، كما لفت إلى أهمية إشراك المجتمع المحلي في تصميم الفعاليات المستقبلية داخل المكتبة لضمان تفاعل فعّال ومستدام بين المؤسسة وروّادها.

اقرأ أيضا : اجتماع هام.. الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى

وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع مخزون الكابلات وإدارة شبكات العبور





