وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع مخزون الكابلات وإدارة شبكات العبور

جولة تفقدية لمحطة محولات الهضبة 2.. واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والانتاج ، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات الهضبة 2 جهد 220 / 66/ 11 ك ف ، ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الاهرامات ، بمحافظة الجيزة، وادارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

جاءت جولة وزير الكهرباء لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، ومخزون الكابلات الاستراتيجي لجميع الجهود وغيرها من الاجراءات فى اطار تحسين معدلات الاداء والاستعدادات لفصل الصيف وزيادة الاحمال.

جولة تفقدية لمحطة محولات الهضبة 2

الموجز يستعرض تفاصيل جولة وزير الكهرباء، إذ يأتي ذلك في اطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف وتحقيق الكفاءة فى الاداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة.

توفير التغذية الكهربائية لمنطقة المتاحف بهضبة الاهرامات

واستهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمحطة محولات الهضبة 2 التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى توفر التغذية الكهربائية لمنطقة المتاحف بهضبة الاهرامات والمتحف الكبير والخط الرابع لمترو الانفاق ، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها.

جولة وزير الكهرباء

وشملت الجولة مجمع مخازن الكابلات لجميع الجهود والذى يحتوى على المخزون الاستراتيجي للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتمت مراجعة كيفية الاستفادة من مخزون الكابلات والمهمات واستخدامها.

وتم التوجيه بمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة وغيرها من الاجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة.

وشدد الدكتور عصمت ، على تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد لضمان تأمين التغذية فى نطاق عمل المحطة والمناطق المحيطة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة

جولة وزير الكهرباء

الزيارة الميدانية لتشمل ادارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية

امتدت الزيارة الميدانية لتشمل ادارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية ، وتفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة ، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية ومراكز البيانات ومعايرة العدادات والتحكم ومركز خدمة القادرون باختلاف.

والتقى بالمواطنين وطالبى الخدمة ، واطمئن على تطبيق معايير الجودة وحساب الوقت منذ دخول المشترك إلى مركز خدمة العملاء واستقباله من قبل الموظف المختص وحتى حصوله على الخدمة ومغادرته المكان.

جولة وزير الكهرباء

واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل ، بالإدارة بحضور المهندس حسن البيلى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حول اهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له وتأمين عمله ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى ، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل.

معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها

وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة ، وتم التوجيه بمراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات فى نطاق مدينة العبور وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.

جولة وزير الكهرباء

تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية

وقال الدكتور محمود عصمت إن رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الاجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية ، مضيفا اهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل ، مشيرا إلى اسمرار الزيارات الميدانية والتواجد فى كافة المواقع لاسيما التى تختص بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الاداء .

جولة وزير الكهرباء

ووجه باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء ، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى ، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الانفاق الضخم الذى حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية موضحا اهتمام الدولة بالكهرباء كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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جولة وزير الكهرباء

جولة وزير الكهرباء

جولة وزير الكهرباء

جولة وزير الكهرباء