وزير الكهرباء في زيارة ميدانية الى مصانع شركة اكس دى إجيماك بالسويس

زيارة وزير الكهرباء الميدانية.. قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى شركة اكس دى اجيماك لمعدات الكهرباء ذات الجهد العالي،بمنطقة شمال غرب خليج السويس ، والتى تعد نموذجا للشراكة والتعاون بين مصر والصين " الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية " إجيماك" ومجموعة "XD الصينية " فى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وصناعة المهمات الكهربائية.

يأتي ذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لعمليات التصنيع ونسب المكون المحلي والحصة السوقية للمنتجات محليا وخارجيا وخطة الشركة للتوسع واقامة خطوط انتاج جديدة فى ضوء استراتيجية الوزارة وتوجه الدولة بدعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة.

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

الموجز يستعرض تفاصيل زيارة وزير الكهرباء الميدانية، كما يأتي في إطار التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية ،والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية فى التصدير الى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ودعم مختلف الجهود للتعاون والشراكة مع الدول الصناعية الكبرى مثل الصين، وفي ضوء برامج عمل الشركات التابعة لزيادة نسبة المكون المحلي فى تطوير ودعم وتحديث الشبكات على كافة الجهود

وبدأ وزير الكهرباء الزيارة الميدانية بالاجتماع مع رؤساء ومديري القطاعات المختلفة ومسئولي التشغيل من المهندسين المصريين والصينيين ، واستمع الى شرح تفصيلي حول استراتيجية العمل وخطة التشغيل لخطوط الانتاج والحصة السوقية لكل منتج ونسبة المكون المحلي وكيفية زيادتها فى منتجات الشركة والاستفادة من خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، وكذلك دور الشركة فى توطين انتاج المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي وخفض الاستيراد، وخطط الشركة التوسعية من خلال التعاون والشراكة مع الجانب الصيني وانشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة وإضافة بعض المهمات الى منتجات الشركة ، وتطرق الاجتماع الى مناقشة السياسة البيعية والتسويقية للشركة ومساهماتها فى المشروعات القومية فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما مشروعات حياة كريمة ومستقبل مصر وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها خلال المرحلة الحالية ، بالاضافة الى خطة الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والاستفادة من علاقات مصر التجارية للتواجد فى الاسواق المحيطة

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

وتفقد وزير الكهرباء خطوط الانتاج ومصانع انتاج المهمات المختلفة منها مصنع المحولات، ومصنع مفاتيح الجهد العالي المعزولة بالغاز، ومصنع قواطع الدائرة والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي.

وحدة انتاج العوازل وأكمام المحولات

وامتدت الجولة إلى وحدة انتاج العوازل وأكمام المحولات، وساحة تجميع واختبار المحطات الفرعية، وشملت الجولة الميدانية أقسام تصميم وبناء مشاريع الطاقة، وكذلك الصيانة والاختبارات للبنية التحتية، والتدريب الفني وتطوير الاداء ، والبحث والتطوير، وتحسين الكفاءة ومراقبة الجودة، ومعامل اختبارات القدرة، والسلامة والصحة والبيئة ، واطلع الدكتور عصمت على خطة التشغيل والتعاون بين الأطقم العاملة ونقل الخبرة إلى الأطقم المصرية وغيرها من مجريات توطين الصناعة.

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

ووجه بزيادة الاعتماد على على مستلزمات الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة فى هذا الاتجاه فى اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي

وقال الدكتور محمود عصمت إن الشركة تعد نموذجا ناجحا للشراكة والتعاون بين مصر والصين فى مجال الطاقة، موضحا العمل على اضافة خطوط انتاج جديدة لتعظيم العوائد من البنية التحتية والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية فى التصدير لأفريقيا والشرق الأوسط ودعم وتشجيع الشراكات فى مجالات تصنيع المهمات الكهربائية والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة أحد الأذرع الاساسية للدولة فى خطه التطوير والبناء وتوطين الصناعة، سيما ،وان الكهرباء هى اساس التنمية فى كل القطاعات.

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

وأشار إلى أن التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية ودعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع الشركات الرائدة فى المجال، احد اهم محاور خطة العمل.

وأوضح أن شركة " XD اجيماك " تمتلك مقومات التوسع وزيادة الانتاج والاستحواذ على حصة كبيرة من السوق المحلية والأفريقية ، مضيفا ، ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والحرص على نقل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا الصينية وتعظيم دور المكون المحلي.

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زيارة وزير الكهرباء الميدانية

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

زيارة وزير الكهرباء الميدانية

زيارة وزير الكهرباء الميدانية