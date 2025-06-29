محافظ سوهاج يتفقد بدء العمل في إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بحي الكوثر

ضمن خطة دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز المنتجات الزراعية في سوهاج خلال جولة ميدانية اليوم

في إطار خطة محافظة سوهاج لدعم الاستثمار الصناعي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها بدء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر، وذلك على مساحة 20 فدانًا، بتكلفة استثمارية 140 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويرصد الموجز التفاصيل.

▪️ جولة ميدانية بمشاركة مسؤولي هيئة تنمية الصعيد والإسكان ومركز أخميم وحي الكوثر



رافق المحافظ خلال الجولة كل من "علي صابر مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتورة شربات الصوينع رئيس حي الكوثر".

مصنع تجفيف البصل والثوم

▪️ تنفيذ المشروع على مرحلتين والانتهاء من المرحلة الأولى في نوفمبر المقبل



واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مهندسي المشروع حول مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تنتهي في نوفمبر المقبل وتشمل الأعمال الإنشائية والتجهيزات الأساسية، فيما تتضمن المرحلة الثانية تركيب الماكينات والتجهيزات الفنية.

▪️ 8 هناجر صناعية ومبنى إداري وسور واستراحات ومنطقة تجهيزات فنية شاملة



ويتكون المشروع من 8 هناجر صناعية على كامل المساحة، بالإضافة إلى مبنى إداري، وسور خارجي، واستراحة، ومباني ملحقة "مخازن"، فضلًا عن مناشر للبصل، ومحطة فرز، ومقشرة، وماكينات غسيل وتجفيف، وغلايات، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 210 فرص عمل مباشرة، و420 فرصة عمل غير مباشرة لأبناء سوهاج.

▪️ المحافظ يوجه بسرعة الإنجاز ويكلف بتخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات مستقبلية



ووجه المحافظ خلال الزيارة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد، كما كلف بسرعة تحديد الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات جديدة في إطار خطة الهيئة للتوسع في سوهاج، والتي تشمل إقامة مركز لإنتاج شتلات القصب على مساحة 30 فدانًا، ومصنع لتجفيف الطماطم والخضروات على مساحة 15 فدانًا.

▪️ خطة مستقبلية لإقامة مركز شتلات قصب ومصنع تجفيف للطماطم والخضروات

محافظ سوهاج



من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة عن شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم وتذليله لكافة العقبات، مؤكدًا الالتزام بتوجيهات اللواء مهندس شريف صالح رئيس الهيئة، في التعاون مع المحافظة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة.

▪️ مدير هيئة تنمية الصعيد يشيد بتعاون المحافظ والتزام الهيئة بالتنمية في سوهاج



وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود هيئة تنمية الصعيد والقائمين عليها، مؤكدا على أهمية المشروع لما يمثله من نقلة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية بسوهاج، واستعادة مكانة المحافظة من الانتاج الزراعي للبصل والثوم، في ظل ما تتمتع به من مزايا نسبية في إنتاج محاصيل استراتيجية.

مصنع تجفيف البطل والثوم

▪️ التزام بتوفير مناخ استثماري جاذب وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة



وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة مشروعات إنتاجية تخدم أبناء الصعيد عامة، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفتح آفاق واعدة للتصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي.

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