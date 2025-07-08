هجوم برلماني عنيف على الحكومة بعد حريق سنترال رمسيس.. ومطالبات بإقالتها

حريق رمسيس.. شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حالة من الغضب الشديد تجاه الحكومة، على خلفية حادث حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في شلل جزئي للخدمات الأساسية في الدولة الاجتماع، الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، شهد مطالبات بإقالة الحكومة بالكامل، وسط اتهامات بالإهمال وغياب المحاسبة الحقيقية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

انتقادات حادة ومطالب بالإقالة

وجه النائب محمد عبد العليم داوود انتقادًا لاذعًا للحكومة، معتبرًا أن الحادث يعكس غياب المحاسبة الفعلية عن المسؤولين، وقال خلال كلمته: «الحكومة لن يحاسبها أحد مهما حدث، والدليل ما جرى في حادث الطريق الإقليمي سابقًا»، وطالب داوود بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ملابسات الحريق، مؤكداً أن ما وقع يعد جريمة في حق الشعب المصري.

أسرار الدولة في خطر

وحذر النائب من أن سنترال رمسيس يحتوي على أسرار وبيانات تمس كل بيت مصري، متسائلاً: «كيف يمكن أن تمر مثل هذه الكارثة دون تحقيق جدي ومحاسبة واضحة؟»، واعتبر أن استمرار الحكومة بهذا الشكل يفتح الباب أمام كوارث مماثلة مستقبلاً.

خلافات داخل اللجنة

النقاش الساخن شهد أيضًا اعتراضات من رئيس لجنة الاتصالات النائب أحمد بدوي، الذي رفض إدراج بعض تصريحات النائب داوود في مضبطة الجلسة، وأكد بدوي على أهمية الالتزام بالبيانات العاجلة، مشيرًا إلى أن الخروج عنها يُربك عمل اللجنة.

غياب أكواد الحماية المدنية

من جانبه، شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة مراجعة أكواد الحماية المدنية وتطبيقها بدقة في المرافق الحيوية، وأوضح أن الحريق كشف ضعف استعدادات الدولة في هذا المجال، رغم حساسية قطاع الاتصالات، لافتًا إلى أن مصر «بلد مستهدف» ويجب أن تكون آليات التأمين جاهزة دائمًا.

تضارب البيانات الحكومية

النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أشار إلى وجود تضارب واضح في بيانات الحكومة بخصوص أسباب الحريق. وأكد أن الحادث عرقل خدمات أساسية مثل العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين، لافتًا إلى أن «شلل الدولة» استمر 24 ساعة بسبب توقف الخدمات.

دعوات للتحقيق الجدي

واتفق النواب في ختام الجلسة على ضرورة فتح تحقيق موسع للوقوف على أوجه القصور ومحاسبة المقصرين، مؤكدين أن الكارثة أكبر من أن يتحمل مسؤوليتها «موظف صغير»، وطالبوا الحكومة بإجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

تأثير الحريق على الخدمات

الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية للخدمات الرقمية في مصر، مما أثر على ملايين المواطنين، وتوقف العمل في الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك خدمات التموين والدعم الصحي، وهو ما أعاد النقاش حول مدى جاهزية البنية التحتية في مواجهة الطوارئ.

أزمة حريق سنترال رمسيس سلطت الضوء مجددًا على أوجه القصور في إدارة الأزمات وغياب منظومة فعالة للسلامة، ويترقب الشارع المصري ما ستؤول إليه التحقيقات وما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات جادة لمعالجة هذه الثغرات ومحاسبة المسؤولين.

اقرأ أيضًا:

مأساة في أبوصوير.. مصرع مسن إثر حريق مفاجئ داخل منزله بالإسماعيلية



تفاصيل.. حريق هائل في مصنع بلاستيك بالسلام والحماية المدنية تتدخل وتمنع الكارثة

