مأساة في أبوصوير.. مصرع مسن إثر حريق مفاجئ داخل منزله بالإسماعيلية

لقى رجل مسن مصرعه، اليوم، إثر اندلاع حريق هائل داخل منزله الكائن بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، في واقعة مؤلمة شهدت تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية، لكن دون جدوى في إنقاذ الضحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من أحد المنازل في قرية تابعة لمركز أبوصوير، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

ويعرض لكم الموجز التفقاصيل كاملة .

الحماية المدنية تخمد الحريق وتكتشف الضحية

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وخلال عمليات التبريد عُثر على جثمان رجل مسن متفحمًا داخل المنزل، وتبيّن أنه مالك العقار وكان يعيش بمفرده.

وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحريق والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

التحقيقات الأولية: ماس كهربائي السبب المرجح

أفادت التحريات والمعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا، أدى إلى اشتعال النيران بغرفة في المنزل قبل أن تمتد إلى باقي أرجائه بسرعة، مستفيدة من وجود مفروشات وأثاث قابل للاشتعال.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير فني دقيق حول أسبابه وظروف وقوعه، بالإضافة إلى استدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

دعوات الأهالي للتحقيق وتفادي تكرار الحوادث

أعرب عدد من الأهالي عن حزنهم الشديد لوفاة الرجل، المعروف بطيبته وسيرته الطيبة، مطالبين بتكثيف حملات التوعية بخطورة التوصيلات الكهربائية العشوائية، ومراجعة شبكات الكهرباء داخل المنازل القديمة تفاديًا لتكرار مثل هذه المآسي.

تحذيرات من مخاطر الإهمال الكهربائي

وأكد مسؤولون محليون وخبراء في السلامة أن الحادث يُعد جرس إنذار جديد حول خطورة الإهمال في صيانة التوصيلات الكهربائية القديمة داخل المنازل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أجهزة كهربائية متعددة ،وشددوا على أهمية إجراء فحص دوري لشبكات الكهرباء بالمنازل، والابتعاد عن التوصيلات العشوائية التي قد تتسبب في حرائق مميتة، مطالبين بضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بهذا الشأن.

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