مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك حريق مبنى سنترال رمسيس.

وتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تداعيات الحادثين، موجهًا الجهات المختصة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة، وسرعة صرف التعويضات المقررة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في أقرب وقت ممكن.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة إجراء مراجعة شاملة لإجراءات الأمان والسلامة في منشآت الدولة الحيوية، خاصة مراكز الاتصالات والبنية التحتية، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مع دراسة أي تقصير محتمل ومحاسبة المسئولين عنه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير أعلى درجات الأمان للمواطنين، بالتوازي مع استمرار العمل في مشروعات التنمية والبنية التحتية، مشددًا على أن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين يأتي على رأس أولويات الحكومة في هذه المرحلة.

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