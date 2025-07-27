محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمستشفيات المحافظة.. وافتتاح جزئي لمستشفى دار السلام بعد توقف 11 عامًا

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات وزارة الصحة بجنوب الصعيد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بمستشفيات المحافظة، والوقوف على التحديات وآليات تسريع وتيرة العمل، ويرصد الموجز التفاصيل.

مستشفى البلينا المركزي: اعتماد الموقع الحالي وبدء التنفيذ

وناقش محافظ سوهاج خلال اللقاء الموقف الحالي لمستشفى البلينا المركزي، حيث سيتم البدء في تنفيذ جميع المباني داخل الموقع العام بالتوازي مع أعمال التشطيب الجارية، وذلك عقب انتهاء اللجنة المكلفة من قبل السيد المحافظ من معاينة قطعتي أرض مقترحتين، وقرارها بأفضلية الموقع الحالي للمستشفى.

مستشفى جرجا المركزي: تنفيذ 95% واستكمال الأعمال خلال نوفمبر

وفيما يخص مستشفى جرجا المركزي، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 95%، ويتم حالياً استئناف الأعمال المتوقفة، مع الالتزام بالانتهاء منها بالكامل خلال شهر نوفمبر المقبل.

مستشفى طما: تشغيل متوقع في نوفمبر

كما بلغت نسبة تنفيذ مستشفى طما 85%، حيث تم تسليم العيادات الخارجية، وجارٍ الانتهاء من باقي الأعمال بالمبنى الرئيسي، على أن يتم تشغيلها خلال نوفمبر القادم، لتكون في خدمة جميع المواطنين بجنوب المحافظة.

افتتاح جزئي لمستشفى دار السلام بعد 11 عامًا من التوقف

وجدير بالذكر سيتم افتتاح مستشفى دار السلام المركزي جزئيًا اليوم الأحد، بعد توقف دام 11 عامًا، وتشمل المرحلة الأولى 14 عيادة خارجية، وقسمي الاستقبال والطوارئ، إلى جانب المعامل، والأشعة، والصيدليات، فيما ستدخل المستشفى بكامل طاقتها التشغيلية قبل نهاية العام الجاري.

تشغيل مستشفى ساقلتة والانتهاء من طهطا وجهينة

كما تم الانتهاء من أعمال مستشفى ساقلتة المركزي بنسبة 100%، وجارٍ بدء التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة أبناء شمال المحافظة، بالإضافة إلى مستشفيي طهطا العام وجهينة المركزي اللتين تم تشغيلهما بالكامل من قبل.

نسب تنفيذ متباينة في مستشفيات العسيرات والمنشاة والمراغة

كما تطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لعدد من المستشفيات الأخرى، حيث بلغت نسبة تنفيذ مستشفى العسيرات 50%، ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو 2026، فيما بلغت نسبة تنفيذ مستشفى المنشاة 60%، ويتم الانتهاء منها في فبراير 2026، أما مستشفى المراغة المركزي فقد وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 50%، وسيتم تسليمها في يونيو 2026.

تطوير مستشفى سوهاج العام لخدمة وسط المحافظة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى سوهاج العام، لتصبح مركزًا رئيسيًا يخدم سكان وسط المحافظة بكفاءة أعلى وجودة أفضل.

توجيهات المحافظ بتسريع معدلات الإنجاز

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات الصحية ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الدولة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

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