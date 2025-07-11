محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بعدد من مراكز المحافظة

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية الطرق، وهيئة الطرق والكباري بسوهاج، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات التي تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور الداخلية وتأمين الطرق وربط المدن ببعضها لضمان الحركة التجارية الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الموقف التنفيذي لمديرية الطرق

أوضح المهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق بـ سوهاج، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم بها المديرية على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من رصف طريق "بلصفورة – الشوش – المنشاة" بتكلفة 15 مليون جنيه.

مشروعات مركز ساقلتة

يجري رفع كفاءة الطرق الداخلية بتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها في قرية سفلاق، وكذلك مداخل قرية جزيرة البوحة، لمسافة 1000 متر لكل قرية، بتكلفة 4 ملايين و650 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 60%.

أعمال حي شرق سوهاج

سيتم البدء في رصف الشوارع المتفرعة بمنطقة الزهراء، والتي تشمل رصف بالأسفلت، وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة، والتي تصل إلى 22 شارع، وتشمل الأعمال صيانة البردورات واستبدال التالف منها لضمان سلامة المشاة.

أعمال حي غرب سوهاج

يجري العمل على إعادة رصف منطقة العمري من أول شارع الجبّانة حتى ملعب حي راشد، ومنطقة غرب الكوبري من مدرسة عبد الرحمن السويفي حتى شارع الجبّانة، وحي راشد من كوبري المنيّاوي حتى شارع جراج النقل، إلى جانب شارع الجرجاوية الخلفي من ميدان العروبة وحتى مسجد الخلوتية، بتكلفة إجمالية تقارب 15 مليون جنيه، ونسب تنفيذ تتراوح بين 75% و100%.

مشروعات مركز جهينة

يجري حاليًا العمل في رصف مدخل المدينة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية، منها طريق الحرافشة الرئيسي، طريق محطة صرف نزة الحاجر، شارع محطة الصرف الصحي بالطليحات، شارع الوحدة المحلية، شارع "الترعة الحمراء – أولاد شحاتة"، وطريق "مسجد الهمامية – الشيخ أحمد أبو هنتش"، بإجمالي تكاليف مختلفة ونسب تنفيذ وصلت إلى 100%.

مشروعات مركز المنشاة

سيتم البدء في رصف ورفع كفاءة عدة طرق رئيسية: طريق المنشاة/أولاد بهيج/العسيرات، طريق المنشاة حتى المدخل البحري، طريق مدخل الكوامل حتى مسجد القدايدة، إضافة إلى تنفيذ حائط ساند "نيوچيرسي" على ترعة نجع حمادي، بنسبة تنفيذ 75%.

أعمال مركز جرجا

تمت إعادة رصف طريق جرجا ـ العسيرات، ورصف شوارع أبو الفضل العسقلاني والمشوادى الشرقي والغربي، وجار العمل في إعادة رصف شارع حوض الزهورات وتفرعاته، بتكاليف متفاوتة ونسب تنفيذ تصل إلى 30%.

مشروعات مركز البلينا

تم الانتهاء من رصف 8 طرق رئيسية وفرعية، باستخدام الأسفلت والإنترلوك، شملت مناطق الشونة، شارع السكي، نجع المحطة القديمة، تفريعات شارع بنك مصر القديم، تفريعات شارع ديوان الري، تفريعات شارع مجلس المدينة، شارع الاسطبلات، وشوارع المدينة الفرعية بالإنترلوك.

مشروعات هيئة الطرق والكباري

استعرض المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، مشروعات الهيئة، من بينها رصف طريق "ساقلتة – سفلاق"، طريق "بناويط – جهينة"، وطريق "دار السلام – أخميم"، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

توجيهات المحافظ

شدد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ، مع المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية، لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي طريق قبل فحصه بمعرفة اللجان المختصة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة المرورية.

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