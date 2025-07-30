53.8% نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج 2025

إعلان نتيجة طب سوهاج للعام الجامعي 2024-2025

أعلنت جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، النتيجة النهائية لامتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2024-2025.

وبحسب بيان رسمي، بلغ عدد المقيدين بالفرقة الأولى 772 طالبًا وطالبة، وحقق 413 منهم النجاح والانتقال إلى الفرقة الثانية، بنسبة نجاح بلغت 53.8%، بينما رسب 359 طالبًا وطالبة بنسبة 46.2%، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل نسب النجاح والتقديرات

أوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن النتائج جاءت بعد مراجعة دقيقة وشاملة، مؤكدًا أن عملية التصحيح تمت وفقًا لقواعد الرصد المعتمدة وبأقصى درجات الشفافية.

وأشار النعماني إلى أن:

207 طلاب حصلوا على تقدير "ممتاز" بنسبة 27% .

حصلوا على تقدير "ممتاز" بنسبة . 72 طالبًا حصلوا على تقدير "جيد جدًا" بنسبة 9.4% .

حصلوا على تقدير "جيد جدًا" بنسبة . 38 طالبًا حصلوا على تقدير "جيد" بنسبة 4.9%.

التزام الجامعة بالشفافية والدقة

أكد رئيس الجامعة أن إدارة كلية الطب حرصت على إعلان النتائج وفق أعلى معايير الدقة، مشددًا على أن جميع مراحل الامتحانات، بدءًا من وضع الأسئلة وحتى إعلان النتيجة، تمت تحت إشراف لجان متخصصة لضمان العدالة بين الطلاب.

كما لفت إلى أن الجامعة لن تتهاون في تطبيق اللوائح، وأن النجاح جاء بناءً على الجهد الفعلي للطلاب، دون أي مجاملة.

رسائل دعم للطلاب

وجه الدكتور النعماني رسالة تهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في مشوارهم الدراسي خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن كلية الطب بجامعة سوهاج تسعى باستمرار إلى إعداد أطباء على مستوى علمي ومهني متميز.

كما حث الطلاب الراسبين على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الكلية توفر كافة وسائل الدعم الأكاديمي لتعويض ما فاتهم.

جامعة سوهاج وتطوير العملية التعليمية

تعد كلية الطب بجامعة سوهاج من أبرز الكليات الطبية في صعيد مصر، وتعمل الجامعة بشكل مستمر على تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس والامتحانات.

وأكدت إدارة الجامعة أن الهدف الأساسي هو إعداد أطباء قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل المحلي والدولي، بما يساهم في رفع مستوى القطاع الصحي المصري.

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