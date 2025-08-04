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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: واجب وطني وحق دستوري

وزير الكهرباء يدلي
وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. أدلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الإثنين، بمقر لجنته الانتخابية أمام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر ، والتي شهدت توافدا كبيرا واصطفافا من الناخبين منذ الصباح، تزامنًا مع فتح اللجان وبدء الاقتراع في أول أيام التصويت والذى يستمر على مدار يومين.

وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الموجز ينقل التفاصيل، حيث أكد وزير الكهرباء على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، سيما انتخابات مجلس الشيوخ، والاختيار من بين المرشحين فى ظل التنوع والتعددية التى تتميز بها كشوف المرشحين، مضيفا أن الحرص على التواجد من قبل الناخبين، يأتي انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، موضحا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

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وأوضح الدكتور عصمت أن مشاركة جموع المواطنين الفعالة في الانتخابات تبعث برسالة إلى العالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتطلع لمستقبل أفضل لوطنهم ومواصلة العمل على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وفى شتى المجالات.

وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

قال الدكتور محمود عصمت أن التغذية الكهربائية مؤمنة فى جميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية وان هناك غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية فى اللجان الانتخابية، وكذلك تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بما لايؤثر على انتظام العمل فى جميع الهيئات والشركات التابعة

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وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
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