بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالداخل.. ضوابط وإجراءات الاقتراع

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر

انطلقت صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، حيث وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات والقانون مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية الاقتراع، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويرصد الموجز التفاصيل.

ضوابط التصويت في النظام الفردي

بحسب ما نص عليه قانون مجلس الشيوخ، يلتزم الناخب في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد في المقررة في دائرته. ويُعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة.

وفي حال لم يحقق أي مرشح هذه الأغلبية، تُجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المتبقية، وفي حال كان عدد المرشحين أقل من ذلك، تُعقد الإعادة بينهم فقط، ويفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

آلية التصويت بنظام القوائم

أما في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، فيدلي الناخب بصوته في بطاقة منفصلة عن بطاقة الفردي، وفي نفس الوقت. وتُعلن فوز القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.



وفي حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى حصولًا على الأصوات، وتُعلن فوز القائمة التي تحصد أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني للانتخابات، حيث بدأ تلقي طلبات الترشح يوم 5 يوليو واستمر حتى 10 يوليو، فيما أُعلنت القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو.

ونظرت محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة بين يومي 14 و16 يوليو.

مواعيد تصويت الداخل والخارج

أُجريت انتخابات المصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما حُددت أيام 4 و5 أغسطس لتصويت الناخبين داخل مصر.

وستُعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 12 أغسطس، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية.

جولة الإعادة في الداخل والخارج

من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، بينما تُعقد بالداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر 2025.

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