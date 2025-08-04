أمين عام حزب الجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: صوتك خنجر في صدر الجماعات الإرهابية

مشاركة فاعلة في الاستحقاق الوطني

أدلى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.

مشهد انتخابي يعكس وعي الشارع

وقال القصير إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس زخمًا ديمقراطيًا كبيرًا، ويؤكد وعي الشارع المصري بأهمية الحفاظ على الاستقرار، والمشاركة في دعم مسيرة الدولة.

تمكين الشباب ودعم المرأة

وأشار إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب ويحرص على تمكينهم سياسيًا، إلى جانب دعم المرأة وتعزيز دورها.

الدولة تسع الجميع وصوت المواطن أمانة

وأكد أن الدولة المصرية تسع الجميع، وأن صوت المواطن أمانة يجب أن تُؤدى بصدق، داعيًا جموع المصريين إلى النزول والمشاركة، قائلًا:

“انزل وشارك، اختار الأصلح، صوتك لمن يستحق أن يؤدي الأمانة”.

صوت الناخب رسالة قوية ضد الإرهاب

وأضاف: “كل صوت يوضع في الصندوق هو خنجر في صدر الجماعات الإرهابية، ورسالة قوية تؤكد وحدة الصف الداخلي”.

نزاهة الانتخابات وتكاتف الشعب

وشدد على أن مشاركة الشباب والمرأة تمثل الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات، وتعكس التكاتف الشعبي خلف الدولة.

منافسة شريفة وتمثيل متعدد

وأوضح الأمين العام أن المنافسة تجري بشرف، وأن مرشحي الحزب تم اختيارهم وفق معايير موضوعية وشفافة، ويعبّرون عن أطياف فكرية متعددة تحت راية الوطن، مؤكدًا أن الانتخابات تشهد مشاركة واسعة تُبرز حالة من التنوع والانفتاح السياسي.

رسالة للشعب المصري

واختتم القصير تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري قال فيها:

“انزل وشارك.. ليك دور، ووجودك في المشهد هو رسالة للعالم بأن المصريين ملتفون حول قيادتهم السياسية، ويدعمون جهود الدولة في الداخل والخارج، وخاصة في ما تبذله مصر من أدوار إقليمية مهمة، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية.”

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