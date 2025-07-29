محافظة القاهرة تُعلن الجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ: تجهيز شامل وتأمين محكم

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الانتهاء من تجهيز كافة المقرات الانتخابية المخصصة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة والتجهيزات اللوجستية والفنية قد أُنجزت بالكامل في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تأمين شامل وتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا تامًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان تأمين المقار الانتخابية، وتوفير بيئة مناسبة للناخبين والقضاة المشرفين على اللجان، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين، خصوصًا كبار السن وذوي الهمم.

توفير وسائل الراحة والخدمات الأساسية

وأشار عبد العال إلى أنه تم التأكد من توفير الإضاءة الكافية والمراوح ومقاعد الانتظار داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى وجود فرق للطوارئ والدفاع المدني، ووحدات إسعاف بالقرب من المقار الانتخابية تحسبًا لأي طارئ.

دعوة للمواطنين للمشاركة الإيجابية

اختتم المحافظ تصريحه بدعوة مواطني القاهرة إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية الفاعلة تعكس الوعي الوطني وتُسهم في دعم مؤسسات الدولة.

تنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي السياق ذاته، أكد محافظ القاهرة استمرار التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العمل داخل المقرات، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الفنية واللوجستية، مثل الحواجز التنظيمية، وصناديق الاقتراع، واللافتات الإرشادية، بما يضمن سهولة تنقل الناخبين داخل اللجان وتيسير عملية التصويت، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات والتعامل الفوري معها.

خطة مرورية لتسهيل الوصول إلى اللجان

كما أشار محافظ القاهرة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع خطة مرورية محكمة تضمن سهولة وصول المواطنين إلى المقرات الانتخابية دون ازدحام، مع تيسير حركة السيارات في محيط اللجان، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وشدد على منع الانتظار العشوائي أمام المدارس والمقار الانتخابية، مع تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان وصولهم بسهولة وأمان لممارسة حقهم الانتخابي.

اقرأ أيضا : وزارة العمل تعلن تفاصيل وظائف الإمارات للمصريين برواتب تصل إلى 12000 درهم

الكهرباء: جاري الانتهاء من مد مصدر التغذية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب



