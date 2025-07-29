الكهرباء: جاري الانتهاء من مد مصدر التغذية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب

مد مصدر التغذية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب.. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان لها، عن مواصلة الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجاري الان عبور المواسير والكوابل اسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أنه في موقع إصلاح الكابل2 المغذي لمحطة المحولات تم إصلاح الفازة الأولى وجاري العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي.

مد مصدر التغذية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب

الموجز يعرض تفاصيل مد مصدر التغذية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، إذ أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شددت على تأمين التغذية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية بواسطة مصدر التغذية المتاح، وكذلك زيادة عدد المولدات المتنقلة لتقديم مزيد من الدعم لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على تعاونهم وتقديم الدعم والعون للأطقم العاملة في الشوارع.

مد مصدر التغذية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب

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مد مصدر التغذية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب