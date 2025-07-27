بيان عاجل من الجيزة بشأن عودة الكهرباء والمياه للمناطق المتأثرة بعطل جزيرة الذهب

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا عاجلًا بشأن موعد انتهاء أعمال إصلاح العطل الطارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، الذي تسبب في انقطاع الكهرباء وتوقف محطة مياه جزيرة الدهب، مؤكدة استمرار العمل الميداني لسرعة إنهاء الأزمة وإعادة الخدمة تدريجيًا.

ويستعرض الموجز فيما يلي تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في العديد من المناطق والأحياء بالجيزة لأكثر من 16 ساعة بسبب عطل مفاجئ بمحطة جزيرة الذهب.

انقطاع مفاجئ للكهرباء والمياه في الجيزة

أوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال متابعته الميدانية للأزمة، أن العطل الفني وقع بمحطة محولات جزيرة الدهب – إحدى المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة – وأدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وبالتالي تأثر إمدادات المياه بشكل كبير.

متابعة محافظ الجيزة

تنسيق ميداني بين فرق الكهرباء والغاز وأحياء الجيزة

أكد المحافظ أن فرق الصيانة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتعاون مع معدات حي جنوب الجيزة وشركات المرافق، تواصل العمل على مدار الساعة لتغيير الكابلات المتضررة، ومن المتوقع الانتهاء من الإصلاح خلال ساعة، ثم إعادة التيار تدريجيًا إلى جميع المناطق المتضررة، بما يشمل محطات المياه والمنشآت الحيوية.

إصلاح عطل محطة جزيرة الذهب

ذروة الأحمال الكهربائية واختبار للشبكة القومية

تأتي هذه الجهود في وقت سجلت فيه الشبكة القومية للكهرباء، يوم السبت، أعلى حمل كهربائي في تاريخها بلغ 38800 ميجاوات بزيادة 800 ميجاوات في يوم واحد فقط، ما اعتبره المحافظ اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشبكة على مواجهة الضغط الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

غرفة طوارئ وتأهب كامل بالمحافظة

أشار النجار إلى أن المحافظة في حالة تأهب كامل، مع تكثيف جهود فرق الطوارئ والصيانة لضمان استقرار التيار وعدم تكرار الأزمة. وأضاف: "حرصي على التواجد الميداني يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لإنهاء الأعمال الفنية سريعًا، ومنع تكرار الانقطاع".

تقدير لجهود فرق العمل

وجّه المحافظ الشكر إلى فرق العمل الميدانية وشركة الكهرباء على سرعة التحرك، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعامل مع أي طوارئ بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين.

اعتذار رسمي للمواطنين

تقدمت محافظة الجيزة بالاعتذار للمواطنين عن تأثير الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي والمياه، مؤكدة استمرار فرق العمل في إنهاء الإصلاحات سريعًا وضمان عودة الخدمات بشكل مستقر وآمن وتقليل الأثر على السكان.

وزير الكهرباء يتفقد موقع العطل ميدانيًا

في سياق متصل، تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقع العطل صباح الأحد، لمتابعة أعمال الإصلاح بنفسه والتأكد من استعادة التغذية الكهربائية في أسرع وقت.

تعليمات مشددة بسرعة الإنجاز ومتابعة الشكاوى

وجّه وزير الكهرباء بضرورة استمرار فرق التشغيل والصيانة على رأس العمل، ومتابعة شكاوى المواطنين من خلال منظومة متكاملة للاستجابة الفورية، مشيرًا إلى أهمية تقليل الأعطال وتطبيق معايير الجودة في الإصلاح.

ترشيد الاستهلاك للحفاظ على الشبكة الموحدة

أكد الوزير أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في تجاوز أزمة ارتفاع الأحمال، لكنه شدد على أهمية دور المواطنين في ترشيد الاستهلاك للحفاظ على استمرارية الشبكة وأمنها.