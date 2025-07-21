الجيزة تضبط 15 طن دقيق مدعم و82 ألف عبوة تجميل فاسدة بهذه المناطق

نفذت مديرية التموين بمحافظة الجيزة حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات المخالفة، في إطار جهود المحافظة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في السلع التموينية المدعمة.

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في بيان حصل الموجز على نسخة منه، أن الحملات استهدفت عدداً من الأحياء والمراكز، ونجحت في ضبط 15 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، وذلك بنطاق أحياء إمبابة والمنيرة، ومراكز أوسيم والصف وأطفيح.

دقيق مدعم

ضبط مئات البطاقات التموينية المزورة

كما تم ضبط 825 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز الصف، حيث كانت تُستخدم بشكل غير قانوني لصرف كميات من الخبز المدعم، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام وأموال الدعم.

بطاقات تموينية مزورة

منتجات تجميل فاسدة وتلاعب في تواريخ الصلاحية

وفي حي الهرم، تمكنت الحملات من ضبط 18 ألفًا و425 عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، ثبت التلاعب في تواريخ صلاحيتها بهدف إعادة طرحها في الأسواق، ما يمثل تهديدًا لصحة المواطنين وسلامتهم.

أغذية فاسدة وأسمدة مدعمة خارج المنظومة

كما تمكنت الحملات من ضبط طن و250 كجم من أجزاء الدجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 20 شيكارة من الأسمدة المدعمة التي تم تداولها خارج منظومة الدعم، وذلك بمركزي البدرشين وأطفيح.

الأسمدة المدعمة

المحافظ: لا تهاون في مواجهة الغش والتلاعب

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين أو تمس الأمن الغذائي، مشيدًا بجهود مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في التصدي للتجاوزات وملاحقة المخالفين.

إحالة المخالفين للنيابة

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية خلال الفترات المقبلة لضبط الأسواق.

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