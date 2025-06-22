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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الجيزة تضبط 2761 مخالفة تموينية خلال مايو.. تفاصيل صادمة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن. 

وتهدف الحملات إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية وحالات الغش التجاري، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

نتائج الحملات التموينية في الجيزة

وحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على تقرير مديرية التموين عن نتائج الحملات خلال الشهر الماضي، والذي أظهر تحسناً ملموساً في الرقابة على الأسواق.

ضبط 2761 مخالفة تموينية

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 2761 مخالفة متنوعة شملت مخالفات في المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز. وتمت مصادرة حوالي 45 طناً من السلع المدعمة، منها دقيق بلدي فاخر، نخالة، أرز، مكرونة، قمح، وأسمدة زراعية.

كما شملت المضبوطات كميات من المحروقات تمثلت في 755 لتراً من السولار، و362 أسطوانة بوتاجاز منزلي، و4380 لتر زيت طعام، إضافة إلى 5160 عبوة عصير مجهولة المصدر، و6 أطنان من الدواجن والكبدة الفاسدة.

دواجن فاسدة

غرامات بقيمة 14.2 مليون جنيه خلال مايو

أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم تحرير 2203 محاضر ضد بدّالين تموينيين وجمعيات استهلاكية، و33 محضراً ضد محطات وقود ومستودعات بوتاجاز، بالإضافة إلى 446 محضراً في الأسواق والمحال العامة. وتم تحصيل غرامات مالية بلغت 14.2 مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية المخالفة.

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معرض الحرف التراثية 

في سياق آخر، تنظم محافظة الجيزة اليوم الأحد معرضاً للحرف التراثية والمنتجات اليدوية بفندق الفورسيزون بحي جنوب، ويستمر ليومين بمشاركة عارضين من مختلف قرى المحافظة ومنصة "أيادي مصر"، إلى جانب مشاركات من محافظات وسفارات.

وأكد المحافظ عادل النجار أن تنظيم المعرض يعكس دعم الدولة للصناعات الحرفية لما لها من أهمية في تمكين المرأة والشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم برامج تدريبية لمنتجي الحرف لتأهيلهم وتسويق منتجاتهم بشكل احترافي.

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