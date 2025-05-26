صور صادمة.. الجيزة تضبط أطنانًا من اللحوم الفاسدة والدواجن غير الصالحة

تلقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تقرير شامل صادر من مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء، حول نتائج الحملات المكثفة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع.

وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

ضبط 25 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 25 طنًا من اللحوم ومصنّعات الدواجن والدهون والدبروهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

مصنعات لحوم فاسدة

تفاصيل ضبطيات اللحوم الفاسدة في الأحياء والمراكز

وجاءت الضبطيات موزعة على عدد من المناطق كما يلي، ٩ أطنان من الهياكل ومفروم الدواجن ومصنّعات اللحوم الفاسدة في مناطق إمبابة، المنيرة الغربية، الوراق، بولاق الدكرور، ٧ أطنان من دواجن نافقة ومصنّعات لحوم فاسدة في منشأة القناطر والبدرشين، ٥ أطنان من الدهون وهياكل الدواجن الفاسدة في العجوزة والهرم، ٣ أطنان في مدينة 6 أكتوبر وأوسيم وكرداسة، طن واحد من اللحوم المذبوحة خارج المجازر في الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، الهرم، جنوب الجيزة، العمرانية وأكتوبر.

الدواجن واللحوم الفاسدة

توجيهات صارمة بمواصلة الرقابة

أكّد المحافظ عادل النجار على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على جميع المنشآت الغذائية، خاصة الأسواق والمحال والمطاعم، بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، لضمان سلامة الأغذية المطروحة للمواطنين، وحمايتهم من أية ممارسات غير قانونية أو غير صحية.

حملات التموين بالجيزة

تحرير 49 محضرًا قانونيًا ضد المخالفين

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن تحرير 49 محضرًا قانونيًا بحق المخالفين، تشمل ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنّعات لحوم ومفروم دواجن غير صالحة. وأكد أن المديرية مستمرة في تطبيق القانون بحزم في سبيل حماية المستهلك، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة إلى موائد المصريين.

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