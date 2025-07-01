الجيزة والإسكان تتفقان على خطة عاجلة لحل مشكلات مياه وصرف أبو رواش

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية بأبو رواش، ومتابعة المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها.

وينشر الموجز خلال السطور التالية أبرز ما جاء في اجتماع محافظ الجيزة بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصناعي في أبو رواش.

اجتماع محافظ الجيزة

حلول عاجلة لمشكلة مياه الشرب في أبو رواش

شهد الاجتماع اتفاقًا على مد المنطقة الصناعية بأبو رواش بكمية إضافية قدرها 10 آلاف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب، كحل مؤقت لحين الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعات محطة مياه أبو رواش، المتوقع تشغيلها بنهاية عام 2027، كما وجه المحافظ بسرعة إنشاء آبار مياه جديدة بتمويل ذاتي من المحافظة، إلى جانب محطة تنقية لضمان جودة المياه.

إعادة هيكلة الصرف الصناعي وإسناد الأعمال لشركات جديدة

ناقش اللقاء العقبات المتعلقة بمنظومة الصرف الصناعي، حيث تم التوجيه بطرح ثلاث مناقصات لإسناد الأعمال المتبقية لشركات بديلة بعد إخلال الشركة الحالية بالتزاماتها الزمنية.

وأعلن نائب وزير الإسكان الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع صرف صحي جديدة بمساحة 625 مترًا مربعًا.

اجتماع محافظ الجيزة

مقترح لمحطة معالجة صناعية مستقلة

أشاد نائب الوزير بمقترح محافظ الجيزة الخاص بإنشاء محطة مستقلة لمعالجة الصرف الصناعي، مؤكدًا أهمية تخصيص حلول متقدمة تتماشى مع طبيعة الصرف الصناعي، ومراعاة المعايير البيئية.

خطة شاملة لدراسة منظومة المياه

اتفق الجانبان على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإجراء دراسة شاملة لمنظومة المياه والصرف بمنطقة أبو رواش، بالتنسيق مع الجهات المنفذة من خلال بروتوكولات تعاون لضمان الكفاءة في التنفيذ.

اجتماع المحافظ

المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المياه

استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المهمة، من بينها المرحلة الثانية من محطة مياه منشأة القناطر بقدرة 40 ألف م³ يوميًا، مشروع مياه قرية الشوبك، رافع مياه وخزانات في برك الخيام وعزبة العسيلي، مشروع مياه الشرب في قرية أم دينار.

انقطاعات المياه في أحياء الجيزة

ناقش المحافظ ونائب الوزير مشكلة انقطاع المياه وضعف الضغوط في مناطق الهرم وبولاق الدكرور، ووجها بسرعة حصر المناطق المتضررة ووضعها ضمن أولويات التنفيذ والتمويل بالتعاون مع شركة مياه الجيزة.

آلية تمويل وتسريع تنفيذ المشروعات

اختُتم الاجتماع بتكليف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقارير يومية عن المشروعات ذات نسب الإنجاز المرتفعة، تتضمن تفاصيل التمويل المطلوب، بهدف عرضها على وزير الإسكان للإسراع في إنهائها.

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