قطاع الكهرباء بكفر الشيخ يعلن فصل التيار عن مغذي بيلا القديمة اليوم للصيانة

فصل الكهرباء عن محولات بيلا.. أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد الموافق 20 يوليو الجاري، عن مغذي محولات كهرباء بيلا القديمة، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، بهدف تنفيذ أعمال صيانة دورية على المغذي ورفع كفاءة الخدمة.

وأوضح القطاع، في بيان له، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل:

منطقة المركز الطبي الحضري

منطقة بنك الإسكان

وذلك بمدينة بيلا.

فصل الكهرباء عن محولات بيلا

الموجز يستعرض تفاصيل فصل الكهرباء عن محولات بيلا، حيث قدّم قطاع الكهرباء اعتذاره للمواطنين المتضررين من انقطاع التيار، مؤكدًا أن الصيانة تأتي في إطار خطة تطوير الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما ناشد القطاع الأهالي والمؤسسات الحكومية والمنشآت الخدمية الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع.

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