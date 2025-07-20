كواليس متابعات رئيس شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتأمين مخزون مهمات ومعدات التغذية

تأمين مخزون مهمات ومعدات التغذية الكهربائية بشمال القاهرة.. أكد المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب لها أهمية التصنيع المحلى بالشركة وتوفير احتياجات الشركة من المهمات والمعدات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية بالمناطق التابعة للشركة.

وأشار خلال الجولة التى قام بها البيلى إلى ورش وطوارئ بهتيم، رافقه خلالها المهندس عمر فتحي رئيس قطاعات الشئون الفنية، إلى تنفيذ برامج متطورة لتعميق التصنيع المحلى للمعدات والمهمات بالورش التابعة للشركة.

تأمين مخزون مهمات ومعدات التغذية الكهربائية بشمال القاهرة

الموجز يستعرض تفاصيل تأمين مخزون مهمات ومعدات التغذية الكهربائية بشمال القاهرة، حيث تابع رئيس الشركة خلال الجولة سير العمل مطالبا بضرورة تحسين جودة الإنتاج لمهمات الشركة لمضاهاة المنتجات العالمية فى شئون التوزيع.

وقال إنه تابع سير العمل بشكل منتظم وفعال في ورش طوارئ بهتيم والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث.

متابعة سير العمل وتحسين جودة الخدمات

وقال البيلى إن جولة اليوم تأتى في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وتحسين جودة الخدمات حيث تفقد عددًا من الورش الإنتاجية ووسائل النقل وتناقش مع العاملين عن إمكانية تكثيف العمل لزيادة الإنتاج.

وأيضا حرص على لقاء العاملين والاستماع إليهم، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع العمل، وتبادل الرؤى حول سبل تحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل وذلك لما لها من أهمية قصوي في العمل علي توفير الاكتفاء الذاتي من بعض المهمات المطلوبة للشبكة من: اللوحات المؤمنة للعدادات، وصناديق التوزيع، وورش صيانة السيارات، وورش النجارة والأساس، وورش تصنيع الملابس الخاصة بالفنيين وذلك طبقاً للمواصفات المطلوبة وتوفيرها.

أهمية التواصل المباشر مع العاملين في الميدان

وشملت الجولة زيارة المكاتب الإدارية والاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالمتابعة.. حيث ناقش مع مهندسي الورش المختصة عدداً من الملفات الفنية المتعلقة بسير العمل اليومي ومعدلات الإنتاج.

وأكد “البيلي” خلال جولته أهمية التواصل المباشر مع العاملين في الميدان، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أفضل مستويات الخدمة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في بذل الجهد، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط.

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