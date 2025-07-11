موعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية..تفاصيل الضوابط والشروط

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعدما تقدم المرشحون على المقاعد الفردية وقائمة «من أجل مصر»، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبانتهاء هذه المرحلة، تبدأ الأيام المقبلة استكمال الجدول الزمني للعملية الانتخابية وصولًا إلى إعلان النتيجة النهائية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعيين 100 نائب بقرار من الرئيس

وبالتوازي مع العملية الانتخابية، ينص قانون مجلس الشيوخ على أن يعيّن رئيس الجمهورية ثلث عدد أعضاء المجلس بواقع 100 نائب، وذلك عقب إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، وفق ما حددته المادة (28) من القانون، مع مراعاة عدد من الضوابط القانونية التي تنظم عملية التعيين.

ضوابط التعيين وفق القانون

حدد القانون مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب الالتزام بها عند اختيار النواب المعينين، أبرزها:

توافر الشروط نفسها المطلوبة للترشح في النواب المعيّنين.

عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد يغير من الأغلبية البرلمانية داخل المجلس.

عدم اختيار أي عضو ينتمي للحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.

عدم تعيين من خاض الانتخابات في نفس الفصل التشريعي وخسر.

تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للسيدات ضمن النواب المعينين.

مساواة بين المنتخبين والمعينين

كما نصت المادة (29) على أن يتمتع النواب المعينون بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها النواب المنتخبون، ويُنشر قرار تعيينهم في الجريدة الرسمية، ليكونوا على قدم المساواة داخل المجلس.

الإجراءات عند خلو مقعد معين

وفي حال خلو مقعد لأحد النواب المعيّنين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، نصت المادة (30) على أن يُعيّن رئيس الجمهورية بديلًا له خلال 60 يومًا من إعلان خلو المقعد، على أن يستكمل الجديد مدة عضوية سلفه.

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