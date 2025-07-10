الوطنية للانتخابات: غلق باب الترشح لانتخابات الشيوخ.. 469 على الفردي وقائمة واحدة بكل دائرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، رسميًا غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية ظهرًا بجميع لجان تلقّي طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا من الهيئة، ويرصد الموجز التفاصيل.

بدء فحص الطلبات وإعلان الأسماء والرموز قريبًا

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يجري حاليًا إعداد كشوف المرشحين والرموز الانتخابية، تمهيدًا لإعلانها بجميع مقرات المحاكم الابتدائية، استعدادًا للمرحلة التالية من العملية الانتخابية.

469 مرشحًا على الفردي وقائمة واحدة على مستوى الدوائر

وأوضح المستشار حازم بدوي أن إجمالي عدد طلبات الترشح المقدمة بلغ 469 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة على مستوى كل دائرة، هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تخوض الانتخابات بنظام القوائم.

إزالة معوقات تقديم أوراق بعض المرشحين في الإسكندرية

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن متابعة غرفة العمليات المركزية برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لسير العمل باللجان منذ الصباح الباكر، حيث وردت شكاوى من عدة أحزاب (الوعي، المستقلين الجدد، الريادة، الاتحاد) بشأن وجود معوقات أمام مرشحيهم بمحكمة شرق الإسكندرية.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المستشار بنداري تواصل فورًا مع رئيس اللجنة المختصة، وتمت إزالة أسباب الشكاوى، وإتاحة الفرصة لكل المرشحين لتقديم أوراقهم خلال الفترة المحددة.

متابعة شاملة للعملية الانتخابية

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل استعداداتها الكاملة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وتلتزم بمتابعة دقيقة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يتيح تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

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