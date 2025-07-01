شروط ومستندات الترشح بالنظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة

مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة رسمية بالمستندات المطلوبة لخوض السباق الانتخابي بنظام الفردي، والتي يجب على المرشح تقديمها بالكامل خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2025، وفقاً للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ويعرض لكم الموجز المستندات المطلوبة للترشح على النظام الفردي في انتخابات الشيوخ.

أولاً: المستندات الأساسية للترشح

يتقدم الراغب في الترشح بطلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحكمة الابتدائية التابعة لدائرته، ويشمل الطلب:

بيانات المرشح الشخصية، وتشمل الاسم الرباعي، الوظيفة، محل الإقامة، وتحديد ما إذا كان مرشحًا مستقلاً أو حزبيًا.

بيان السيرة الذاتية موثق، يحتوي على المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الميلاد المميكنة.

ثانيًا: مستندات إثبات الأهلية القانونية

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر.

شهادة المؤهل الدراسي بحد أدنى المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها.

شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين تفيد أن المرشح مقيد ويحق له التصويت.

ثالثًا: إثبات الصلاحية السياسية والإدارية

إيصال سداد مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه مصري بخزينة المحكمة.

تقرير طبي رسمي معتمد من مستشفى حكومي، يفيد بأن المرشح لائق بدنيًا ونفسيًا، وخالٍ من تعاطي المواد المخدرة.

ما يثبت فتح حساب بنكي أو بريدي للدعاية الانتخابية، يودَع فيه كل ما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.

شهادة الحزب السياسي (في حالة الترشح ضمن قائمة حزبية).

ما يفيد الاستقالة من الوظائف المحظور الجمع بينها وبين الترشح (مثل القضاء أو الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الرقابية)، إذا كان المرشح مشمولًا بهذه الفئات.

رابعًا: مستندات إضافية

إقرار بعدم صدور أحكام قضائية نهائية تمنع الترشح.

موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنسبة للضباط السابقين أو الحاليين.

ملاحظات هامة

يتوجب على المرشح تقديم جميع المستندات خلال الفترة المقررة، حيث يُرفض الطلب في حال نقص أي ورقة من المستندات المطلوبة، كما يجوز تقديم الطلب عن طريق وكيل رسمي بموجب توكيل خاص موثق.

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