زيادة معاشات يوليو 2025: 15% على كامل المعاشات بنظام جديد شامل الشرائح

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الهادفة لدعم كبار السن ومحدودي الدخل، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، فإن الزيادة ستُصرف تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراءات من جانب أصحاب المعاشات، وتشمل جميع المستفيدين من المعاشات التأمينية الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم قبل يوليو الجاري.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

طريقة حساب الزيادة

تُطبق الزيادة على إجمالي قيمة المعاش الشهرية، وليس فقط على المعاش الأساسي، كما كان يُطبق في بعض السنوات السابقة، وتُحسب الزيادة بقيمة 15% من المبلغ الإجمالي.

على سبيل المثال:

من كان يتقاضى 2000 جنيه، سيصبح معاشه بعد الزيادة 2300 جنيه.

من يتقاضى 3000 جنيه، يحصل على معاش بقيمة 3450 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة.

معاش 4370 جنيهًا سيصل إلى 5026 جنيهًا.

وتختلف قيمة الزيادة حسب فئة المعاش، حيث ترتفع تدريجيًا وفقًا للشريحة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للشرائح ذات الدخول المنخفضة.

الشرائح المستفيدة

تشمل الزيادة جميع الشرائح، بدءًا من الذين يتقاضون الحد الأدنى للمعاش، والذي يبلغ حاليًا حوالي 1495 جنيهًا، وحتى الشرائح العليا التي تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا، وتعتبر هذه الزيادة الثانية خلال عام مالي واحد، حيث سبق أن أُقرت زيادة مماثلة في أبريل الماضي بنسبة 15% أيضًا.

موعد الصرف ووسائل الاستلام

سيتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بداية من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2025، من خلال قنوات الصرف المعتادة، مثل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

مكاتب البريد

فروع البنوك

المحافظ الإلكترونية وخدمة “فوري كاش”

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن المعاش الجديد من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

دعم حكومي لمواجهة الغلاء

تأتي هذه الزيادة استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة، وتهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، وهي خطوة ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية في مصر.

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