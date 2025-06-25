الحكومة تعلن رسميًا زيادة 5% على المرتبات: مفاجأة سارة لملايين الموظفين

في خطوة جديدة تستهدف دعم الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة قدرها 5% على الأجر الأساسي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بدءًا من مرتب شهر يوليو 2025، ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وتحسين القدرة الشرائية.

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تفاصيل القرار وتوقيت الصرف

جاء الإعلان عبر بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أُقرّت الزيادة ضمن الموازنة العامة الجديدة، على أن تُصرف بصفة دورية بدءًا من 1 يوليو 2025، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام المكافآت الشاملة، كما تشمل الزيادة فئات المعلمين، والأطباء، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية.

دعم إضافي للحد الأدنى للأجور

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، و5500 للدرجة الثالثة التخصصية، و7000 جنيه للمديرين العموم، كجزء من برنامج الإصلاح المالي والاجتماعي الشامل، وتُعد هذه هي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، في ظل محاولات الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية.

الحكومة: نلتزم بتحسين أحوال الموظفين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دعم دخول الموظفين، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية تؤثر على الاستقرار المالي للدولة.

ردود فعل إيجابية بين الموظفين

قوبل القرار بارتياح واسع بين الموظفين في القطاعات المختلفة، الذين اعتبروه خطوة مهمة، وإن كانت تحتاج إلى مزيد من التوسيع لتتناسب مع ارتفاع الأسعار، وعبّر العديد منهم عن أملهم في أن تستمر الدولة في تقديم مزايا مادية إضافية، مثل حوافز الأداء والبدلات والزيادات الدورية.

هل تمهد الزيادة لمزيد من الإصلاحات؟

يرى محللون أن هذه الزيادة قد تكون مقدمة لإجراءات أوسع تشمل إعادة هيكلة الأجور والمزايا الوظيفية، خاصة مع اقتراب الانتهاء من المنظومة الرقمية الموحدة للرواتب، ما قد يسمح بتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين بالدولة.

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