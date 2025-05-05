موعد صرف زيادة المعاشات 2025 ونسبة الزيادة الجديدة ..إعرف هتزيد كم
صرّح وزير المالية أن صندوق التأمينات الاجتماعية يعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات زيادة المعاشات، والتي ستُطبق أيضًا في يوليو 2025 بنسبة 15%، على أن يُعلن لاحقًا جدول الزيادات التفصيلية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.
خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025
يمكن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل الزيادات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
1. الدخول إلى www.nosi.gov.eg
2. اختيار "الخدمات" من القائمة
3. الدخول إلى "خدمات أصحاب المعاشات"
4. اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش"
5. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025
يتضمن التحديث الجديد الشرائح التالية:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا
هل الزيادة كافية لمواجهة التضخم؟
على الرغم من الترحيب العام بالإجراءات الجديدة، ما زالت تساؤلات تُطرح بشأن كفاية هذه الزيادات في ظل ارتفاع الأسعار. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه الحزمة في دعم الشرائح المتوسطة والضعيفة، لكنها بحاجة إلى أن تُستكمل بإجراءات إضافية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
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