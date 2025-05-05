موعد صرف زيادة المعاشات 2025 ونسبة الزيادة الجديدة ..إعرف هتزيد كم

صرّح وزير المالية أن صندوق التأمينات الاجتماعية يعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات زيادة المعاشات، والتي ستُطبق أيضًا في يوليو 2025 بنسبة 15%، على أن يُعلن لاحقًا جدول الزيادات التفصيلية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل الزيادات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

1. الدخول إلى www.nosi.gov.eg



2. اختيار "الخدمات" من القائمة



3. الدخول إلى "خدمات أصحاب المعاشات"



4. اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش"



5. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2025

يتضمن التحديث الجديد الشرائح التالية:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا

هل الزيادة كافية لمواجهة التضخم؟

على الرغم من الترحيب العام بالإجراءات الجديدة، ما زالت تساؤلات تُطرح بشأن كفاية هذه الزيادات في ظل ارتفاع الأسعار. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه الحزمة في دعم الشرائح المتوسطة والضعيفة، لكنها بحاجة إلى أن تُستكمل بإجراءات إضافية لتعزيز العدالة الاجتماعية.

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