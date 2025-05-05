رسميًا..موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات 2025 في مصر التفاصيل الكاملة وجداول الأجور الجديدة

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجيهاته للحكومة باتخاذ حزمة إجراءات جديدة تشمل زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات لعام 2025، وهو ما قابله المواطنون بترحيب واسع، خاصة مع تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع معدلات التضخم المزيد من التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .



---

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص

أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا. وشهد الاجتماع تطورًا لافتًا بإقرار حد أدنى جديد لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت، والذي لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا للساعة، بحسب قانون العمل.

أما في القطاع الحكومي، فقد أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة الجديدة ستُطبق بدءًا من يوليو 2025، لتشمل كافة العاملين بالدولة، حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.



---

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة 2025

تم تحديث الشرائح الوظيفية كما يلي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة (تخصصية): من 6,700 إلى 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

---



إقرأ أيضاً

زيادة معاش تكافل وكرامة والدعم التمويني.. 4 قرارات للمصريين في رمضان

أبرزها زيادة المرتبات والمعاشات| تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. 7 هدايا من الحكومة