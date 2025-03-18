موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اعرف هتقبض كام صافي

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وضمان حقوق العاملين، يتساءل العديد من الموظفين في القطاع الخاص عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والاستفادة من الزيادة الجديدة في رواتبهم.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لدعم العمالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، والفئات المستفيدة، وكيفية تأثير هذه الزيادة على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

يأتي رفع الحد الأدنى للأجور استجابةً للمستجدات الاقتصادية الحالية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتماشى هذا القرار مع المعايير الدولية، حيث تشدد منظمة العمل الدولية على أهمية المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، لضمان حماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية التدريجية.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، كما قرر خلال اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، وضع المجلس حدًا أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

أعلن المجلس القومي للأجور عن تعديل الحد الأدنى للأجور لعام 2025، ليشمل زيادات جديدة لمختلف الدرجات الوظيفية، بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين.

الدرجة الممتازة: ارتفع الحد الأدنى للأجور من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: زادت من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: ارتفعت من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: أصبحت 9,800 جنيه بعد أن كانت 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: زادت من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة "التخصصية": ارتفع الحد الأدنى من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة: زادت من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): ارتفعت من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): شهدت نفس الزيادة لتصبح 7,100 جنيه بدلًا من 6,000 جنيه.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

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