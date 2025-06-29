زيادة ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار السجائر والكحوليات رسميًا.. تعرف على التفاصيل

البرلمان يقر تعديل قانون القيمة المضافة نهائيًا.. أقرّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي شمل زيادات ملحوظة في الضرائب المفروضة على عدد من السلع، على رأسها السجائر والمشروبات الكحولية، إلى جانب بنود جديدة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ويرصد الموجز التفاصيل.



زيادات تدريجية في أسعار السجائر محلية ومستوردة

بحسب المادة الأولى من القانون المعدل، تقرر زيادة الفئة الضريبية القطعية والحد الأقصى لأسعار بيع السجائر المنتجة محليًا، السجائر التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 38.88 جنيهًا سيُسمح برفع سعرها إلى 48 جنيهًا، في حين ارتفع الحد الأدنى والأقصى للفئة التالية ليصل إلى 48-69 جنيهًا، أما السجائر التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، فقد تحدد لها حد أقصى جديد يبلغ 79 جنيهًا.

كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% على الأسعار لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وهو ما يأتي ضمن خطة متوسطة الأجل لدعم إيرادات الموازنة العامة.

ضرائب جديدة على الكحوليات.. والهدف حماية الصحة العامة

شملت المادة الثالثة تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية، وذلك من خلال الانتقال من الضريبة النسبية إلى الضريبة القطعية، وربط نسبة الضريبة بتركيز الكحول، ووفق التعديل، ستُزاد الضريبة سنويًا بنسبة 15% خلال أول ثلاث سنوات، ثم بنسبة 12% بعد ذلك، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية لتقليل استهلاك الكحول وتحقيق العدالة الضريبية.

خضوع البترول الخام والخدمات الإعلانية للضريبة

في تطور لافت، نصت المادة الرابعة والخامسة على استحداث ضريبة جديدة بنسبة 10% على البترول الخام، وذلك بعد إلغاء إعفائه السابق، كما تقرر فرض ضريبة على بعض خدمات وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية، في خطوة تهدف إلى تعظيم الموارد المالية للدولة، وفق ما نص عليه قانون المالية العامة الموحد.

تعديلات على الجداول الضريبية وإعفاءات محدودة

نصت التعديلات على إخضاع السمات التجارية في الوحدات الإدارية للضريبة، على غرار ما يتم مع المحال التجارية، كما تقرر إخضاع أعمال المقاولات والتشييد والبناء للضريبة العامة بدلاً من الجدول، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات ويقلل من تكاليف التنفيذ، دعمًا لقطاع الإنشاءات.

سريان القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره

حددت المادة السابعة أن يعمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني بدء تطبيق الزيادات على الفور.

ما وراء التعديلات.. دعم الموازنة وتعزيز الاستقرار المالي

أكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين عبئًا غير مباشر، إذ ركزت الزيادات على سلع ترفيهية أو ضارة بالصحة، بما يحقق التوازن بين أهداف السياسة المالية والحماية الاجتماعية.

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