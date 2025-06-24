تراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات البنوك.. الريال بكام؟

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في البنوك المحلية وشركات الصرافة الرسمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويأتي هبوط أسعار العملات اليوم في إطار تحركات سوق الصرف وتأثره بعدة عوامل، أبرزها استقرار المعروض من النقد الأجنبي، وارتفاع تدفقات العملة الصعبة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار السوق.

أسعار العملات اليوم

وانعكس تراجع أسعار العملات اليوم على عدد من العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي انخفض سعره في عدد من البنوك مقارنة بتعاملات الأمس، إلى جانب تراجع أسعار كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وكذلك بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تراجع أسعار العملات اليوم قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بعوامل موسمية، كما يمكن أن يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وخلال السطور التالية، الموجز يعرض لكم أسعار العملات اليوم في البنوك الذي شهد تراجعًا مقابل الجنيه، خلال التعاملات بحسب شاشات التداول

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.98 جنيه، وسعر البيع 50.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 57.96 جنيه، والبيع عند 58.13 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

ونزل مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.32 جنيه، والبيع عند 13.36 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.61 جنيه، والبيع عند 13.65 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وهبط سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 163.41 جنيه، فيما جاء البيع 163.91 جنيه.

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