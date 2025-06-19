أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 يونيو 2025.. عيار 21 بكام؟

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار ترقب الأسواق العالمية لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ويُعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين، ما يجعله حساسًا للغاية لأي تغيرات عالمية في السياسة أو الاقتصاد، ويستعرض الموجز تفاصيل واسعار الذهب.

أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 5497 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4810 جنيهات للجرام

عيار 18: 4123 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3213 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 38480 جنيهًا



ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية أو الضريبة أو الدمغة، والتي تختلف من تاجر لآخر، كما أنها قابلة للتغير بشكل لحظي تبعًا لحركة السعر العالمي.

الذهب عالميًا.. صعود حذر قبيل قرار الفيدرالي

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 3393 دولارًا للأونصة، بحسب موقع Investing. هذا الارتفاع المحدود يعكس حذر المستثمرين قبل صدور قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة وتوجهات الاستثمار في الذهب والدولار.

تصعيد التوترات الجيوسياسية يدفع الذهب لأعلى

في خلفية هذه التحركات، شهدت الأسواق موجة جديدة من القلق بعد تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث شنت تل أبيب ضربات جوية على طهران، ردت عليها الأخيرة باستهداف العاصمة الإسرائيلية. هذه التطورات أدت إلى تراجع حاد في مؤشرات الأسهم الأمريكية وارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

توقعات وتحذيرات للمستثمرين

المحللون يتوقعون استمرار تذبذب أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة مثل التضخم والبطالة، فضلاً عن استمرار التوترات الإقليمية. وينصح خبراء الاقتصاد المستثمرين بمتابعة حركة السعر العالمي للذهب أولاً بأول، وعدم اتخاذ قرارات بيع أو شراء دون دراسة التكاليف المضافة مثل المصنعية والضرائب المحلية.

أسعار الذهب في مصر ما زالت تحت تأثير مباشر للعوامل العالمية، لا سيما السياسة النقدية الأمريكية والتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وفي حين أن عيار 21 الأكثر تداولًا بلغ اليوم 4810 جنيهات، فإن الأسعار تظل مرشحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا في ضوء التطورات الخارجية.

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