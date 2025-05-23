أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم.. شهد المعدن الأصفر استقرارًا نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23-5-2025، في الأسواق المحلية، لتواصل بذلك سلسلة التذبذبات التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر وتحركات الدولار.

ويأتي ثبات أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية، وأيضًا حالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين لتصريحات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري مع باقي الأعيرة بنسب متفاوتة، ويعزو خبراء الذهب هذا الثبات إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار محليًا، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس مؤخرًا.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي مزيدًا من التوضيحات بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التوقعات المرتبطة بتحركات البورصات العالمية وسوق السندات.

ويُعد ثبات أسعار الذهب اليوم فرصة للبعض من المقبلين على الشراء، في حين يفضل آخرون التريث انتظارًا لمزيد من الهبوط.

هذا ومن المنتظر أن تصدر شعبة الذهب تحديثًا جديدًا للأسعار في الساعات المقبلة حال حدوث أي تغييرات إضافية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد ثباتها خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وجاء بحلول صباح التعاملات في الصاغة، ليسجل قيمة 5297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وجاء بحلول صباح التعاملات في الصاغة، ليسجل قيمة 4635 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وجاء بحلول صباح التعاملات في الصاغة، ليسجل 3973 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وجاء بحلول صباح التعاملات في الصاغة، ليسجل قيمة 37,104 جنيه.

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