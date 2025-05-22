ارتفاع سعر الدولار الآن منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 22-5-2025، داخل البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الخضراء زيادة جديدة مقابل الجنيه المصري، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين المهتمين بسوق الصرف.

وجاء ارتفاع سعر الدولار الآن في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات العرض والطلب على الدولار داخل السوق المحلي، مما أدى إلى تحركات سعرية داخل البنوك المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.

سعر الدولار الآن

وتشير التوقعات إلى استمرار التذبذب في أسعار الصرف، خاصة مع ترقب قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وسعر الفائدة.

ويأتي ارتفاع الدولار اليوم في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم الاستقرار، مع استمرار التأثيرات الاقتصادية العالمية على السوق المصري، ويسعى البنك المركزي المصري إلى مراقبة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

يُذكر أن أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، تُحدد وفقًا لآليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مما يجعلها عرضة للتغير على مدار اليوم.

ويظل الدولار الأمريكي من أكثر العملات تأثيرًا على الاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات على الاستيراد والتعاملات الدولية.

الموجز ينقل لكم آخر مستجدات سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الجميس الموافق 22-5-2025 في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقفز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصعد سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.94 جنيه للشراء، ونحو 50.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وقفز سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وزاد سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وصعد سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

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