تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا اليوم خلال منتصف تعاملات البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية وتأثيرات متغيرة على حركة العرض والطلب.

وسجل سعر الدولار الآن انخفاضًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق المصرفي.

سعر الدولار الآن

ويرجع المحللون تراجع سعر الدولار الآن إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من الدولار، وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما ساهمت السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما أدى إلى تخفيف الضغوط على العملة المحلية.

ويتابع المستثمرون والمستوردون تطورات سعر الدولار الآن باهتمام، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة التجارة وأسعار السلع المستوردة، حيث يؤثر أي تغير في سعر الصرف على تكلفة الاستيراد وبالتالي على مستويات التضخم.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والتطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة العملات.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيه للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.81 جنيه للشراء، ونحو 49.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيه للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيه للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.85 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيه للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيه للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بينما استقر سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.82 جنيه للشراء، ونحو 49.92 جنيه للبيع.

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