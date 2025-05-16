ارتفاع أسعار الذهب اليوم 16-5-2025 خلال التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم.. شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 16-5-2025، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي.

ويأتي صعود أسعار الذهب اليوم بعد موجة من التقلبات التي شهدها السوق في الأيام الماضية، مدفوعة بتغيرات في سعر الدولار وحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب تطورات أسعار الذهب اليوم خلال الساعات القادمة، خاصة مع استمرار التأثيرات العالمية، مثل تحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والتغيرات في أسواق السلع العالمية.

كما يلعب استقرار الجنيه المصري دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب اليوم ومحليًا، مما يجعل السوق في حالة ترقب وحذر من أي تحركات جديدة.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب اليوم وسط توقعات بمزيد من التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين رغم التغيرات الاقتصادية، مما يجعله من أكثر الأصول جذبًا للادخار والاستثمار في السوق المصري.

الموجز ينقل لكم عبر التقريرالتالي أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 16 مايو 2025 نحو 5217.14 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 مايو 2025 نحو 4565 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 16 مايو 2025 عند 3912.86 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 نحو 36520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 نحو 3224 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

وعند اقتناء المشغولات تعتبر أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة، مهمة للمقبلين على شراء الشبكة، وعند حساب مصنعية الذهب يتم إضافة متوسط مبلغ من 80 جنيها إلى 200 جنيه لكل جرام من عيار 21.

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