تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمنتصف تعاملات محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم .. شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، في الأسواق المحلية، لتواصل بذلك سلسلة التذبذبات التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر وتحركات الدولار.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع حالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين لتصريحات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – بقيمة ملحوظة مقارنة بأمس، بينما انخفضت أيضًا باقي الأعيرة بنسب متفاوتة.

أسعار الذهب اليوم

ويعزو خبراء الذهب هذا الهبوط إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار محليًا، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس مؤخرًا.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي مزيدًا من التوضيحات بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التوقعات المرتبطة بتحركات البورصات العالمية وسوق السندات.

ويُعد تراجع أسعار الذهب اليوم فرصة للبعض من المقبلين على الشراء، في حين يفضل آخرون التريث انتظارًا لمزيد من الهبوط.

هذا ومن المنتظر أن تصدر شعبة الذهب تحديثًا جديدًا للأسعار في الساعات المقبلة حال حدوث أي تغييرات إضافية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

تداول سعر الذهب عيار 24 للشراء 5497 جنيهًا و للبيع 5502 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 للشراء 4811 جنيهًا و للبيع 4815 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 4123 جنيهًا و للبيع 4127 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2025 تراجعًا عند 38,520 جنيهًا ، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب العالمي

كما سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا 3389 دولار .

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وقد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر تختلف حسب قيمة المصنعية والدمغة من محل إلى آخر، وأيضًا تختلف من حسب نوع عيار الذهب، لذا يُنصح بسؤال التاجر عن سعر المصنعية قبل إجراء عملية الشراء.

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