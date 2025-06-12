ارتفاع سعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات الخميس في البنوك

سعر الدولار اليوم.. في الآونة الأخيرة، أصبحت العملة الأمريكية موضوعًا حاضرًا بقوة في حديث الشارع، بعدما شهدت ارتفاعات متتالية أثارت قلق المواطنين والمتعاملين في السوق على حد سواء.

ولم يعد الأمر مجرد تغيّر في أرقام داخل شاشات البنوك وشركات الصرافة، بل بات انعكاسه واضحًا على أسعار السلع، وتكاليف الاستيراد، وحتى على خطط الأفراد للسفر أو تحويل الأموال.

سعر الدولار اليوم

وارتفاع سعر الدولار اليوم بالإضافة إلى اليورو، ليس ظاهرة مفاجئة، بل هو نتيجة طبيعية لعدة عوامل مترابطة، من بينها الضغوط الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية، إلى جانب الطلب المتزايد على العملات الأجنبية مقابل تراجع المعروض، وفي بعض الحالات، تلعب التوترات الجيوسياسية أو التغيرات في معدلات الفائدة دورًا كبيرًا في تقلب أسعار الصرف.

ورغم أن كثيرين يرون في هذه الارتفاعات عبئًا جديدًا على الاقتصاد المحلي، يرى آخرون أن المرحلة تتطلب قرارات جريئة على مستوى السياسات النقدية والمالية، لضبط السوق وتحقيق نوع من التوازن.

وفي النهاية، يظل ارتفاع سعر الدولار مؤشرًا حساسًا يعكس تفاعلات محلية وعالمية، ويستدعي متابعة دقيقة وتأهب دائم، سواء من الأفراد أو من صناع القرار.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار اليوم بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وزاد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وقفز سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصعد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.88 جنيه للشراء، ونحو 49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وقفز سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وزاد سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

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