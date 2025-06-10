تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة.. المعدن الأصفر بكام

أسعار الذهب اليوم.. شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، في الأسواق المحلية، لتواصل بذلك سلسلة التذبذبات التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر وتحركات الدولار.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع حالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين لتصريحات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – بقيمة ملحوظة مقارنة بأمس، بينما انخفضت أيضًا باقي الأعيرة بنسب متفاوتة، ويعزو خبراء الذهب هذا الهبوط إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار محليًا، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس مؤخرًا.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي مزيدًا من التوضيحات بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التوقعات المرتبطة بتحركات البورصات العالمية وسوق السندات.

ويُعد تراجع أسعار الذهب اليوم فرصة للبعض من المقبلين على الشراء، في حين يفضل آخرون التريث انتظارًا لمزيد من الهبوط، هذا ومن المنتظر أن تصدر شعبة الذهب تحديثًا جديدًا للأسعار في الساعات المقبلة حال حدوث أي تغييرات إضافية.

الموجز ينقل لكم تفاصيل آخر تحديث وصلت له أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 10-6-2025، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

تداول سعر الذهب عيار 24 للشراء 5302.75 جنيهًا و للبيع 5331.5 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 للشراء 4640 جنيهًا و للبيع 4665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

ولامس سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 3977.25 جنيه و للبيع 3998.5 جنيه .

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 37320 جنيهًا ، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب العالمي

وسجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا 3334 دولار.

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