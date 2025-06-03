التباين يخيم على أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3-6-2025، في البنوك المحلية وشركات الصرافة الرسمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التباين قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بعوامل موسمية، كما يمكن أن يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

أسعار العملات اليوم

ويأتي تباين أسعار العملات اليوم في إطار تحركات سوق الصرف وتأثره بعدة عوامل، أبرزها استقرار المعروض من النقد الأجنبي، وارتفاع تدفقات العملة الصعبة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار السوق.

وانعكس تحرك أسعار العملات اليوم على عدد من العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي انخفض سعره في عدد من البنوك مقارنة بتعاملات الأمس، إلى جانب تراجع أسعار كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وكذلك بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويواصل المتعاملون في السوق مراقبة حركة أسعار العملات اليوم عن كثب، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتطورات المحلية التي قد تؤثر على السوق في الأيام المقبلة.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد تباينها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 49.62 جنيه، وسعر البيع 49.75 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما تراجع سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 56.55 جنيه، والبيع عند 56.71 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

في حين ارتفع مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.23 جنيه، والبيع عند 13.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بينما استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.51 جنيه، والبيع عند 13.55 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وثبت سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 161.81 جنيه، فيما جاء البيع 162.32 جنيه.

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