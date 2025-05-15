أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم الخميس 14-5-2025 داخل البنوك

حالة من الاستقرار سيطرت على سعر الدولار اليوم الخميس 15-5-2025 مقابل الجنيه المصري، داخل الأسواق المصرفية سواء البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة وشركات الصرافة، حيث سجل الدولار الآن في البنك الأهلي المصري نحو 50.36 جنيه للشراء مقابل 50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويتابع الموجز آخر تحديث في سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري وفقا لنا عرضته شاشات البنوك ، وجاءت أسعار الدولار والعملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي :

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 50.32 جنيه للشراء مقابل 50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر اليوم الخميس عند 50.36 جنيه للشراء مقابل 50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر مستوى 50.36 جنيه للشراء مقابل 50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الخميس 15-5-2025 نحو 50.37 جنيه للشراء مقابل 50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.93 جنيها للشراء و 56 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

واستقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي عند 66.51 جنيها للشراء و 66.70 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 59.81 جنيها للشراء و60 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

فيما استقر سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.99 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع

سعر 100 ين ياباني

فيما استقر سعر 100 ين ياباني في المركزي عند 34 جنيه للشراء 34.10 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.43 جنيها للشراء ونحو 13.46 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بينما وصل سعر الدينار الكويتي 163.74جنيها للشراء و164.22 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.71 جنيها للشراء ونحو 13.75 جنيها للبيع.

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