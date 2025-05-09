العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 9 مايو 2025

سعر الدولار اليوم.. سيطر الاستقرار الملحوظ على العملة الخضراء اليوم الجمعة الموافق 9-5-2025 خلال عطلة البنوك، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي ثبات سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ولم يسجل سعر الدولار اليوم الأسواق المصرفية أي تغيرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق، إذ يرتبط استقرار سعر الدولار خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الصرف بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وإليكم آخر تحديثات سعر الدولار اليوم، والتوقعات المستقبلية لحركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري مع عودة التداولات الرسمية في البنوك.

الموجز ينقل آخر تطورات وصل لها سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 9-5-2025 في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع .

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