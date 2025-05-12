تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 12-5-2025 مقابل الجنيه المصري، استقرار خلال منتصف التعاملات، وذلك وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية الخاصة لدى البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 50.56 جنيه للشراء مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم داخل البنوك

يعتبر سعر الدولار من الموضوعات التي يهتم بها قطاع كبير من المستثمرين، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية آخر تحديث لسعر العملة الدولارية داخل الأسواق المصرفية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري اليوم 50.57 جنيه للشراء مقابل 50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.57 جنيه للشراء مقابل 50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في كل فروع بنك الإسكندرية مستوى 50.57 جنيه للشراء مقابل 50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل اليوم الاثنين نحو 50.57 جنيه للشراء مقابل 50.67 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 67.23 جنيها للشراء و 67.43 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وانخفض سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 60.75 جنيها للشراء و60.97 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

بينما هبط سعر 100 ين ياباني في المركزي إلى 34.76 جنيه للشراء 34.86 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

فيما استقر سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.98 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي عند 13.47 جنيها للشراء ونحو 13.51 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي عند 164.64جنيها للشراء و165.14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.75 جنيها للشراء ونحو 13.79 جنيها للبيع.

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